Le chat vocal Discord disponible sur les consoles Xbox

Le chat vocal Discord sur les consoles de jeu Xbox de Microsoft est officiellement annoncé et déployé pour tous après une expérimentation cet été.

Avec les consoles de jeu Xbox de Microsoft (Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One), il est maintenant possible d'avoir accès au chat vocal du service de messagerie Discord. Ce service de messagerie est notamment populaire au sein de la communauté des joueurs.

" Discord fonctionne désormais en mode natif avec la console Xbox afin que vous puissiez rejoindre n'importe quel canal ou chat Discord, et le transférer vers votre Xbox ", écrit Microsoft. Au préalable, il est nécessaire de lier le compte Discord à la Xbox via l'application mobile Discord, même si les comptes avaient déjà été liés par le passé.

Rapprocher les communautés de joueurs

Il est donc à souligner qu'il ne s'agit pas de rejoindre directement des appels Discord depuis une console Xbox. Il faudra transférer les appels des applications Discord et Xbox vers la console Xbox.

Le cas échéant, Microsoft évoque un intérêt pour la connexion avec des amis sur mobile, Xbox ou PC, avec des échanges tout en jouant. En surimpression, il sera possible de voir qui est présent dans un appel et qui est en train de parler pendant le jeu sur console. Le volume du son peut être réglé, et une bascule peut se faire du chat vocal Discord au chat de groupe Xbox.

Ce type d'intégration avait d'abord fait l'objet d'un test auprès des Xbox Insiders depuis le mois de juillet dernier. Il devrait connaître des améliorations à en juger par un billet de blog de l'équipe Discord.

Sans doute davantage pour plus tard

" Nous sommes ravis du support du chat vocal Discord sur les consoles Xbox en partenariat avec nos amis chez Xbox. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat afin de créer des expériences encore plus abouties et significatives pour vos amis et vos communautés. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ! "

L'année dernière, Sony Interactive Entertainment avait annoncé un partenariat avec Discord autour de l'intégration de l'expérience PlayStation. Il a pour le moment abouti à la possibilité de connecter un compte Discord à un compte PlayStation Network.

Le chat vocal sur console de jeu PlayStation, et notamment la PlayStation 5 (PS5), se fait par contre toujours attendre. À voir si les choses vont désormais s'accélérer.