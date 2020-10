Microsoft affiche une confiance sans faille du côté de ses Xbox Series X et Series S et désormais la marque s'attend "à une très forte demande".

Microsoft a récemment communiqué sur sa Xbox Series X/S, notamment au niveau du succès des précommandes et de l'attente des joueurs pour le jour J.

Amy Hood, directrice financière de Microsoft a ainsi partagé " Nous nous attendons à une très forte demande suite au lancement de nos consoles Xbox Series X et S ", malheureusement dans le même temps les circonstances liées à la crise sanitaire auraient également limité l'offre d'environ 40%.

Microsoft avait toujours soufflé le chaud et le froid concernant les stocks disponibles de sa machine, mais il semble désormais que Microsoft pourrait avoir été surprise par le succès des précommandes.

Pour le PDG du groupe, Satya Nadella, l'enthousiasme des joueurs et l'attente prouvent que le travail accompli par Microsoft est à la hauteur des attentes. Par ailleurs, il indique que le service Xbox Game Pass est une véritable réussite et qu'il compte désormais plus de 15 millions d'abonnés, de quoi offrir une base solide d'utilisateurs pour la sortie des nouvelles machines.