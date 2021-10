Xbox Game Pass : forte croissance mais objectifs annuels manqués

Microsoft l'avait annoncé l'année passée : le service Xbox Game Pass deviendra progressivement la pierre angulaire de l'écosystème Xbox tout entier. La firme compte bien sur cet allié de taille pour s'imposer sur le marché du jeu vidéo, tirant avec lui tout le marché à s'investir un peu plus dans le dématérialisé.

Et que l'on soit fan ou pas de Microsoft, il faut avouer que le service est l'un des plus complets proposés actuellement. De fait, le Xbox Game Pass recrute de plus en plus de joueurs, qui réalisent une affaire en accédant à des jeux gratuits et nombreux chaque mois pour un cout assez modique.

La marque investit lourdement dans son service en s'offrant des exclusivités et en n'hésitant pas à intégrer les jeux de ses studios dès le jour de leur sortie.

Selon un document récemment publié par Axios, le Xbox Game Pass aurait connu une croissance de 37,48% entre juin 2020 et juin 2021. Un chiffre assez intéressant et pourtant en dessous des 47,79% attendus par Microsoft. L'année précédente, Microsoft tablait sur 71% de progression et avait dépassé ses estimations en affichant 85,75% de recrutement supplémentaire.

En janvier dernier, Microsoft évoquait le chiffre de 18 millions d'abonnés à son service, on peut estimer qu'en juin dernier, le service regroupait 20 millions d'utilisateurs.

La sortie de quelques exclusivités de haut vol à venir comme Forza Horizon 5, Halo Infinite ou encore Starfield pourraient continuer de doper les chiffres du service de Microsoft.