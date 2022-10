Xbox Game Pass : de nouveaux jeux gratuits arrivent en octobre

Microsoft surprend en annonçant une seconde liste de jeux qui intègreront le Xbox Game Pass ce mois d'octobre alors qu'une première liste déjà plutôt fournie avait été communiquée.

Voici donc la liste des titres qui seront disponibles auprès des abonnés au programme :

Parmi les titres les plus attendus, on note deux jeux qui seront proposés au sein du service dès leur jour de sortie, à savoir Scorn et A Plague Tale Requiem. Ces deux titres ne seront proposés qu'en version PC et Xbox Serie puisqu'aucune sortie n'est prévue sur Xbox One.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass en octobre

Au passage, Microsoft en profite également pour annoncer la liste des jeux qui quittent le Xbox Game Pass à compter du 15 octobre :

Bloodroots (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Echo Generation (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Into The Pit (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Ring of Pain (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Sable (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) The Good Life (Cloud, Console & PC)

Pour rappel, le Xbox Game Pass propose d'accéder en permanence à plus de 400 jeux Xbox et PC avec un roulement mensuel sur une quinzaine de titres. L'ensemble des jeux produits par les studios Microsoft et Xbox sont intégrés au service dès leur jour de sortie, ce qui permet de réaliser des économies substantielles pour les joueurs, l'offre restant à ce jour parmi les plus intéressantes.