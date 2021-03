Xbox Game Pass : Microsoft envoie du lourd ce mois de mars

L'offre Xbox Game pass est actuellement l'une des plus intéressante et complète du marché : Microsoft propose, moyennant un abonnement, d'accéder à une foule de titres Xbox et PC en illimité. Et chaque mois voit arriver sa sélection de nouveaux titres.

Le rachat confirmé de Zenimax il y a quelques jours permet ainsi à Microsoft d'intégrer un grand nombre de titres à son offre, tous issus des studios du groupe fraichement racheté, mais pas que...

Nos confrères d'Xboxygen tiennent ainsi une liste des jeux accessibles au fil du mois, en la mettant à jour à mesure que Microsoft ajoute de nouveaux titres Bethesda.

Voici la liste actuelle :

Jeux Xbox Game Pass de mars 2021 (sur consoles)

Madden NFL 21 - 2 mars (Xbox Game Pass Ultimate)

NBA 2K21 - 4 mars

Football Manager 2021 Xbox Edition - 4 mars

Dishonored Definitive Edition - 12 mars

Dishonored 2 - 12 mars

DOOM (1993) - 12 mars

DOOM II - 12 mars

DOOM 3 - 12 mars

DOOM 64 - 12 mars

DOOM Eternal - 12 mars

The Elder Scrolls III : Morrowind - 12 mars

The Elder Scrolls IV : Oblivion - 12 mars

The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition - 12 mars

The Elder Scrolls Online - 12 mars

The Evil Within - 12 mars

Fallout 4 - 12 mars

Fallout 76 - 12 mars

Fallout : New Vegas - 12 mars

Prey - 12 mars

RAGE 2 - 12 mars

Wolfenstein : The New Order - 12 mars

Wolfenstein : The Old Blood - 12 mars

Wolfenstein : Youngblood - 12 mars

Empire of Sin - 18 mars

Yakuza 6 - 25 mars

Narita Boy - 30 mars

Star Wars : Squadrons (Xbox Game Pass Ultimate)

Jeux Xbox Game Pass de mars 2021 (sur PC)

Football Manager 2021 - 4 mars

Football Manager 2021 Xbox Edition - 4 mars

Dishonored Definitive Edition - 12 mars

Dishonored 2 - 12 mars

DOOM (1993) - 12 mars

DOOM II - 12 mars

DOOM 3 - 12 mars

DOOM 64 - 12 mars

DOOM Eternal - 12 mars

The Elder Scrolls III : Morrowind - 12 mars

The Elder Scrolls IV : Oblivion - 12 mars

The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition - 12 mars

The Evil Within - 12 mars

Fallout 4 - 12 mars

Fallout 76 - 12 mars

Prey - 12 mars

RAGE 2 - 12 mars

Wolfenstein : The New Order - 12 mars

Wolfenstein : The Old Blood - 12 mars

Wolfenstein : Youngblood - 12 mars

Empire of Sin - 18 mars

Jeux Xbox Game Pass de mars 2021 (Sur Android via xCloud)

NBA 2K21 - 4 mars

Dishonored Definitive Edition - 12 mars

Dishonored 2 - 12 mars

DOOM (1993) - 12 mars

DOOM II - 12 mars

DOOM 3 - 12 mars

DOOM 64 - 12 mars

DOOM Eternal - 12 mars

The Elder Scrolls V : Skyrim Special Edition - 12 mars

The Elder Scrolls Online - 12 mars

The Evil Within - 12 mars

Fallout 4 - 12 mars

Fallout 76 - 12 mars

Prey - 12 mars

RAGE 2 - 12 mars

Wolfenstein : The New Order - 12 mars

Wolfenstein : The Old Blood - 12 mars

Wolfenstein : Youngblood - 12 mars

Il y aura de quoi passer quelques centaines d'heures à découvrir ou redécouvrir de nombreux titres d'envergure ce mois-ci !