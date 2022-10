Le Xbox Game Pass génère une véritable fortune

Pour un nombre grandissant d'entreprises de la Tech, l'avenir se situe dans le service et Microsoft l'a compris depuis bien longtemps.

Ainsi cela fait quelques années que Microsoft a multiplié les investissements pour acquérir des studios de développement et poussé la création de son service Xbox Game Pass.

La plateforme est actuellement l'une des plus populaires au monde et c'est aussi sans doute la meilleure affaire disponible auprès des joueurs bien que le PlayStation plus de Sony tend actuellement à s'améliorer...

Les chiffres étonnants du Xbox Game Pass

C'est dans le cadre de l'étude du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft que l'on découvre quelques chiffres. Les différents organismes de la concurrence sont amenés à se prononcer sur la validité du rachat et définir s'il n'entrainera pas un déséquilibre du marché. Le Brésil et l'Arabie Saoudite ont déjà tranché en faveur du rachat, mais les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe doivent encore se prononcer.

Alors que le Brésil s'est prononcé, certains documents apparaissent sur la toile, notamment un qui évoque les gains de Microsoft via sa division Xbox. L'occasion de découvrir que les abonnements au Xbox Game Pass ont généré pas moins de 2,9 milliards de dollars de revenu en 2021, uniquement via la version console de l'abonnement.

Selon des estimations, le Xbox Game Pass générerait 18% des revenus de la branche Xbox, il compte actuellement plus de 25 millions d'abonnés et continue de progresser sur un bon rythme.

On sait dans un autre temps que Sony a généré plus de 3,6 milliards de dollars via le PlayStation Plus et le PS Now en 2021 avec 50 millions d'abonnés.

Microsoft n'est donc pas près de lâcher le Xbox Game Pass, qui pourrait par ailleurs capter encore plus de joueurs à travers le monde via le projet Keystone, une clé HDMI orientée vers le Cloud Gaming.