Xbox Games with Gold : les jeux gratuits du mois de mai

Microsoft vient de lever le voile sur les jeux qui seront intégrés et accessibles "gratuitement" au programme Xbox Games with Gold pour le mois de mai.

Microsoft a officialisé les titres qui seront proposés dans le cadre du programme Xbox Games with Gold. Rappelons que l'abonnement propose d'accéder aux fonctionnalités en ligne du Xbox Live, mais également de profiter de plusieurs jeux gratuits chaque mois.

Pour le mois de main, on pourra ainsi profiter de V-Rally 4 et Warhammer 40 000 : Inquisitor - Martyr sur Xbox One.

V-Rally 4 sera proposé du 1er au 31 mai prochain, il s'agit d'un jeu de course de rallye automobile sorti fin 2018. Un titre qui se situe dans la moyenne du genre, mais qui n'a pas véritablement séduit à son lancement du fait de nombreux bugs et de contenu limité.

Warhammer 40K Inquisitor Martyr pour sa part est un Hack'n slash gravitant dans l'univers de Warhammer 40 000. Très fidèle à l'univers de Games Workshop, il séduira les fans de la franchise même si son contenu reste assez limité : 3 classes de personnages disponibles et système de jeu vite répétitif. Il sera accessible du 16 mai au 15 juin.

Concernant les jeux Xbox 360, les joueurs pourront profiter de Sensible World of Soccert du 1er au 15 mai, puis du tout premier volet d'Overlord, véritable petite pépite, du 16 au 31 mai.