Le Xbox Live Gold va disparaitre, au profit du Xbox Game Pass

Le Xbox live Gold n'a plus vraiment le vent en poupe : obligatoire pour jouer en ligne sur Xbox, le service n'offre que peut d'avantages aux abonnés comparé aux autres services plus récemment lancés par Microsoft.

La marque américaine réfléchirait ainsi à supprimer son service pour mettre en avant le Xbox Game Pass, qui rassemble déjà les avantages du service Gold avec un accès à plus de 100 jeux gratuits.

Microsoft se focalise ainsi de plus en plus sur le Xbox Game Pass et tente ainsi de s'assurer d'un certain parc d'utilisateurs avant d'abandonner le Xbox Live Gold. Les investissements de Microsoft auprès des studios devraient prochainement porter leurs fruits : l'arrivée de grosses franchises comme Halo Infinite, Age of Empires IV ou Forza Horizon 5 dans le Xbox Game Pass devraient ainsi encourager les souscriptions.

Premier signe de l'abandon du Xbox Live Gold : l'offre de 12 mois n'est plus proposée sur le site officiel de Microsoft depuis l'été dernier.