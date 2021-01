Xbox Live Gold : Microsoft rétropédale sur les hausses tarifaires

Au début de l'année, Microsoft annonçait réviser les tarifs de son offre par abonnement Xbox Live Gold.

La marque évoquait ainsi le passage de l'offre Xbox Live Gold de 6,99€ par mois à 8,99€ et l'offre trimestrielle évoluant de 19,99 à 23,99€. L'offre de 6 mois passait également de 29;99€ à 47,99€, une évolution tarifaire asymétrique et peu comprise par les utilisateurs qui visait toutefois une stratégie précise.

Car dans le même temps, Microsoft n'annonçait aucune hausse pour le Xbox Game Pass... L'idée était donc pour Microsoft d'enterrer plus ou moins l'offre Xbox Live Gold et d'encourager les utilisateurs à migrer vers l'offre Game Pass Ultimate qui regroupe le Xbox Live Gold et le service Game Pass.

Mais face à la gronde montante des joueurs, Microsoft fait machine arrière et annonce qu'aucune modification ne sera finalement appliquée sur les tarifs actuels. La marque va encore plus loin et indique que le Xbox Live Gold ne sera bientôt plus obligatoire pour jouer en ligne aux titres Free to Play, ce qui devrait concerner des titres comme Fortnite ou encore Warframe...