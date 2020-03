Xbox Lockhart : Plus puissante qu'une Xbox One X pour 300 euros seulement ?

La rumeur circule toujours concernant une seconde Xbox de nouvelle génération à prix plus avantageux et l'on évoque désormais son prix.

Microsoft avait récemment pris la parole pour expliquer que la Xbox Series X serait un élément de l'univers Xbox à part entière, mais qu'il n'y aurait pas de rupture entre les générations.

Tout comme chez Sony, on ne souhaite pas bousculer les joueurs en leur imposant trop rapidement une nouvelle génération de machines, et il faudra compter sur 2 à 3 années de transition douce, ce qui pourrait casser un peu l'image de "next gen".

Microsoft expliquait ainsi qu'aucune exclusivité ne serait proposée sur sa nouvelle console et que les Xbox One et dérivées continueront à profiter des nouveautés au fil des années...

Avec la sortie de sa nouvelle console, Microsoft aura donc un parc assez large de machines avec la Xbox One, Xbox One S, Xbox One X et Xbox Series X, chacune proposant des performances et prestations à des prix différents (sans oublier la Xbox One S All Digital), et l'on pensait alors qu'il n'y aurait plus vraiment de place pour une nouvelle machine d'entrée de gamme.

Pourtant, les rumeurs insistent sur le projet "Lockhart", soit une nouvelle Xbox plus abordable qui pourrait être proposée autour des 300 euros pour des performances supérieures à celles de la Xbox One X.

Selon des sources de MyDrivers, Microsoft ne tardera pas à dévoiler sa Xbox Series S qui affichera une puissance de calcul de 4 TFLOPS (contre 12 pour la Series X). Sur le papier, la machine serait moins puissante que la Xbox One X (6 TFLOPS), mais dans les faits, la nouvelle architecture RDNA AMD permettrait à la console de proposer des prestations largement supérieures.

Difficile, dans ces conditions, de savoir comment Microsoft compte maintenir sa Xbox One X au catalogue si elle se retrouve moins puissante que sa nouvelle machine tout en étant 200 euros plus cher. L'option pourrait être de ne pas intégrer de lecteur physique dans la Xbox Series S et de la limiter au dématérialisé.