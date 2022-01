Microsoft ne produit plus de Xbox One depuis plus d'un an

Microsoft confirme le discret arrêt de la production pour toutes les consoles de jeu Xbox One. Priorité à la Xbox Series X et S.

En juillet 2020, Microsoft avait annoncé mettre un terme à la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All Digital Edition, tout en précisant que la Xbox One S continuera d'être fabriquée et commercialisée dans le monde entier.

À The Verge, une responsable du marketing des consoles Xbox chez Microsoft a déclaré que la production de toutes les consoles Xbox One a cessé à la fin de l'année 2020. Cindy Walker a justifié l'objectif de se concentrer sur la production des Xbox Series X et S.

Cette confirmation de Microsoft intervient après une information de Bloomberg selon laquelle Sony a relancé la production de la PS4 et ce tout au long de l'année 2022 pour près d'un million d'exemplaires, alors qu'il aurait été initialement prévu son arrêt fin 2021.

La Xbox Series S en palliatif

Dans un entretien au New York Times, Phill Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft, a indiqué que sur une période comparable de cycle de vie, plus de consoles Xbox de nouvelle génération (Xbox Series X et S) ont été vendues que toutes les versions précédentes de Xbox.

Avec le contexte d'une pénurie mondiale de composants et une demande supérieure à l'offre pour l'ensemble du secteur, Microsoft capitalise sur sa stratégie avec une Xbox Series S plus abordable et moins puissante que la Xbox Series X (et sans lecteur optique) pour laquelle la pénurie a un impact moindre.