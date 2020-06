Xbox Series S : 10 Go de GDDR6 pour une puissance de 4 Tflops

Chaque jour voit arriver une nouvelle information, fuite ou rumeur autour de la Xbox Series S, la console Xbox connue en interne chez Microsoft sous le nom de code Lockhart.

La machine, que l'on attend comme une version plus accessible de la Xbox Series X devrait être dévoilée dans le courant de l'été, Microsoft conserverait le silence autour de la console comme un dernier atout à sortir pour contrer l'offensive de Sony et de sa PlayStation 5.

Microsoft avait annoncé une puissance de 12 TFlops pour la Series X et 13.5 Go de mémoire vive exploitable. La Series S sera plus modeste avec 10 Go de GDDR6 selon des premières fuites, dont 2,5 Go pour le système et 7,5 Go pour le GPU, et une puissance de calcul brut de 4 Tflops.

Si l'on reprend les caractéristiques des autres consoles de la marque, cette Serie S viendrait se positionner sous la Xbox One X qui revendique une puissance brute de 6 TFlops. Néanmoins, les caractéristiques du GPU de la nouvelle console permettraient d'exploiter un peu plus la puissance et d'optimiser les rendus, avec notamment la gestion native du Ray Tracing...

Reste à savoir si ces informations se précisent et comment Microsoft va positionner sa Xbox Lockhart dont le prix pourrait se situer entre les 200 et 300 euros pour séduire...