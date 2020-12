Xbox Series S : l'émulation PS2 qui risque de ne pas plaire à Sony

La semaine dernière, on découvrait les capacités intéressantes de la Xbox Series S en termes d'émulation. Un développeur présentait une manipulation permettant de lancer RetroArch, un émulateur multiplateforme.

Dans une vidéo, il présentait surtout des jeux très anciens issus de consoles 8 et 16 bits, mais également assez rapidement des jeux Wii et PS2. En travaillant, un peut sur les réglages, il lui a été possible de creuser davantage du côté des jeux PlayStation 2.

Les jeux lancés ne doivent ainsi pas excéder 2 Go et tout ne se passe pas aussi bien qu'avec l'émulation SNES. Il faut s'attendre à des bugs et à un ratio d'image fixe 4:3. Certains titres sont plus faciles et exploitables que d'autres, notamment comme Shadow of the Colossus ou Jak & Daxter.

Pas de quoi inquiéter véritablement Sony dans l'immédiat donc, mais les choses pourraient évoluer assez rapidement si PCSX2 venait à être porté sur Xbox... Ou tout autre émulateur se focalisant sur les deux machines.