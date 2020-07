Xbox Series S Lockhart : une présentation en août

La Xbox Series S se précise un peu plus chaque jour, et l'on découvre désormais les coulisses de la stratégie de Microsoft, perturbée par la crise sanitaire...

La crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Coronavirus aura chamboulé nombre de sociétés dans leurs activités ainsi que leur communication. Ainsi, de nombreux salons et conférences ont été annulés, et les présentations de certains produits et services ont été décalées.

C'est le cas de la Xbox Series S, la deuxième console Next Gen que Microsoft avait prévu de présenter dans le cadre de l'E3. Eurogamer nous dévoile ainsi que la marque américaine comptait sur le salon de Los Angeles pour frapper à nouveau avec une seconde référence... Mais le salon a été annulé il y'a déjà plusieurs semaines de cela.

Microsoft a donc révisé ses plans et décidé de miser sur une communication sans doute moins riche, mais plus régulière avec des rendez-vous mensuels baptisés Xbox 20/20 qui se tiendront jusqu'au lancement commercial de la Xbox Series X.

Et justement, le rendez-vous de ce mois de juin a pris du retard notamment à cause des mouvements de protestation aux USA, et Microsoft s'est limitée à quelques déclarations sur son blog officiel en abordant la rétrocompatibilité ou le Smart Delivery ainsi que le label "Optimisé pour Xbox Series X".

Ce mois de juillet sera orienté vers les jeux des Xbox Game Studios et notamment Halo Infinite... Tandis que le mois d'aout devrait être l'occasion, selon Eurogamer, de présenter officiellement la Xbox Series S.

Avec une présentation aussi tardive alors que l'on approchera de la rentrée scolaire, Microsoft pourrait combiner plusieurs annonces. La présentation sera ainsi l'occasion de présenter la machine en détail, mais aussi la stratégie globale du nouvel écosystème Xbox ainsi que les dates et prix de sortie des Xbox Series X et S. D'ailleurs, les précommandes des consoles doivent débuter au mois d'aout, pour un lancement des machines attendu en novembre...