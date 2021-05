Xbox Series : Microsoft confirme vendre ses consoles à perte

C'est dans le cadre des audiences préliminaires au procès qui attend Apple et Epic Games que Microsoft était appelée à s'exprimer et a annoncé ne faire aucun bénéfice sur la vente de consoles Xbox.

C'est Lori Wright, cheffe du développement des affaires chez Microsoft qui a ainsi fait une annonce au tribunal dans le cadre du procès opposant Apple à Epic Games. Sur la demande de l'avocat d'Epic Games, cette dernière était appelée à témoigner pour expliquer les mécanismes qui régulent le secteur du jeu vidéo.

C'est ainsi que Microsoft a confirmé une fois de plus ne dégager aucun bénéfice sur la vente de consoles Xbox, mais pire encore, que la firme les vendait à perte. La stratégie est simple : il faut établir un parc de machines très rapidement pour ensuite vendre des jeux, accessoires, services et licences.

S'il fallait tenter d'amortir les couts de développement et investissements divers liés à la production et aux moyens de production des consoles dès la première machine vendue, le prix serait tout simplement exorbitant, et les marques ne parviendraient pas à établir des parcs conséquents de machine.

Au fil de la production, Microsoft réalise des économies d'échelles, optimise ses chaines d'assemblages et simplifie ensuite ses schémas techniques pour réduire les couts de production et passer progressivement de l'équilibre à la rentabilité sur la vente de consoles. En attendant, c'est surtout au niveau des jeux et services que Microsoft se rattrape, en imposant des royalties et autres commissions.