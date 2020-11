Xbox Series X et S : les applications prévues le jour de la sortie et les meilleurs jeux vidéo

Comme pour la génération précédente, Microsoft veut faire de ses Xbox Series X et Series S bien plus qu'une simple console de jeux, mais un point central du multimédia dans le salon des utilisateurs. Ainsi, on devrait pouvoir télécharger plusieurs applications sur la machine pour accéder à différents services.

Véritable point central dans le salon, la Xbox Series X / S pourra ainsi compter sur toutes les applications suivantes dès son lancement le 10 novembre prochain :

Netflix

Disney +

HBO Max

Spotify

Youtube

Amazon Prime Video

Hulu

NBC

Paon

Vudu

FandangoNow

Tic Sky Go

Maintenant TV

Billet Sky

On retrouve les services de SVOD les plus populaires du moment, tout comme Spotify ou autres services dédiés à des services TV. À cela s'ajouteront les services déjà proposés sur Xbox One ainsi que l'application Apple TV. D'autres applications devraient être proposées en plus dès le jour du lancement de la console.

Microsoft promet des applications optimisées pour ses nouvelles consoles de jeu et un onglet divertissement sera accessible dans l'interface de la machine pour regrouper les services de vidéo.

Par ailleurs, la concurrence s'organise sur les jeux vidéo en cherchant à proposer les meilleures promotions sur les jeux Xbox Series X.

Vous pourrez ainsi acquérir par exemple un des jeux vidéo les plus attendus parmi ce top 5 des jeux indispensables de la Xbox Series X :

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

FIFA 21

Assassin's Creed Valhalla

Watch Dogs Legion.

Des jeux attendus en 4K et à 60 FPS qui devraient en mettre plein la vue dès la semaine prochaine aux chanceux qui pourront mettre la main sur la console.



Rappelons enfin qu'Epic Games a confirmé que son titre phare, Fortnite, serait bien déployé sur Xbox Series X / S dès le jour de sortie des machines.