Xbox Series X : vers une extension de stockage à l'arrière ?

La diffusion des photos d'un prototype de la future console de salon Xbox Series X a permis d'en savoir plus sur les connectiques proposées. Toutes ont été identifiées à l'exception d'une d'entre elle au format rectangulaire allongé.

Dans un premier temps, elle avait été associée à un port de diagnostic pour développeurs mais selon le site Thurrott.com, la véritable fonction de ce mystérieux port serait en fait pour permettre d'étendre le stockage de la console.

Prototype de Xbox Series X

Et d'après les dimensions, il pourrait accueillir des cartes mémoire CFExpress de type B (Compact Flash Express) et permettre ainsi de disposer d'un stockage SSD amovible.

Le seul "frein" à cette supposition est que ce type de stockage est plutôt onéreux (le site donne l'exemple de cartes CFExpress de 512 Go pour 600 dollars), à moins que Microsoft ne se dote d'une solution spécifique plus abordable.

Les jeux vidéo pesant de plus en plus lourds, les capacités internes de la console risquent de ne pas suffire, même avec 1 To de stockage, et la possibilité d'une extension en SSD amovible peut donc faire sens.