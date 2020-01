Xbox Series X : les photo d'un prototype

Microsoft communique beaucoup autour de sa prochaine génération de Xbox et ce depuis des mois. Pourtant à ce jour, la marque n'a partagé que deux clichés de sa machine : une de face et une de dos, sans plus de précisions.

Aujourd'hui, on découvre sur la toile des clichés de ce qui est présenté comme un prototype de la Xbox Series X. L'occasion de voir quelques détails supplémentaires.

On retrouve donc le bloc monolithique noir présenté par Microsoft avec un lecteur de disques (simple fente) à la verticale et un bouton permettant de l'activer. Outre le logo Xbox dans le coin supérieur gauche qui devrait également témoigner de l'état de la machine via un code couleur, on retrouve en façade un port USB ainsi qu'un second bouton à la fonctionnalité inconnue (il pourrait cependant permettre de lancer l'appairage des manettes sans fil).

A l'arrière on trouve une double aération ainsi que plusieurs connectiques : S/PDIF optique, deux USB, Ethernet, HDMI et alimentation. Le modèle photographié mentionne clairement qu'il s'agit là d'un prototype interdit à la vente.

Un port supplémentaire réservé aux développeurs est également présent (il ne sera pas sur la version commercialisée). Notons que le cliché est original puisqu'un utilisateur a déjà entrepris de faire enregistrer le numéro affiché au dos de la machine et qu'il a réussi à l'ajouter à son compte Microsoft.