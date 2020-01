Xbox Series X : vers la gestion des jeux Windows ?

Et si Microsoft avait gardé la meilleure des fonctionnalités de sa Xbox Series X pour plus tard ? C'est ce que suggère le site Gaming-Experience qui laisse entendre que la prochaine console de salon de Microsoft pourrait être en capacité de lancer des jeux Windows.

La machine disposerait ainsi d'un "Windows Mode" qui lui permettrait de lancer une version spéciale et adaptée de Windows 10. L'utilisateur pourrait alors accéder à un bureau virtuel, mais surtout, lancer les jeux et applications présentes sur le Windows Store.

La console émulerait ainsi un PC pour pouvoir lancer des jeux dédiés à la plateforme. Le site ne précise pas si le mode permettra d'accéder à plus de fonctionnalités d'un PC ou s'il sera limité aux applications et services du marché applicatif de Windows 10.

Cela permettrait aux joueurs d'accéder à un catalogue bien plus important et inédit de titres dès le lancement de la machine. On sait que Microsoft cherche à interconnecter les différentes plateformes, mais on ne sait pas encore si une telle fonctionnalité est réellement possible sur la prochaine machine de la marque. Il faudra sans doute attendre le salon de l'E3 en juin prochain pour en savoir davantage.