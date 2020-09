Xbox Series X : Microsoft pourrait prochainement dévoiler son prix

Si l'on en sait énormément concernant les Xbox Series X et PlayStation 5 il reste deux éléments capitaux à découvrir : la date de sortie et le prix des consoles.

Et sur ce deuxième point, Microsoft pourrait faire des révélations dans un futur assez proche. La marque américaine sait que la stratégie tarifaire sera déterminante dans la guerre qui s'annonce, et souhaite tirer profit de l'échec de la Xbox One proposée 100€ de plus que la PS4 à son lancement (à cause du module Kinect).

Microsoft ne souhaite donc pas reproduire les mêmes erreurs et d'autre part, on sait que Sony vendra ses PS5 à perte dans un premier temps pour conserver un prix attractif... Microsoft semble donc avoir la main sur le sujet et pourrait donc imposer un prix global au marché en dégainant son tarif le premier.

Jusqu'ici, l'attente était stratégique : les deux marques attendaient une annonce du concurrent pour s'aligner... Mais les difficultés rencontrées par Sony se présentent comme un avantage pour Microsoft qui pourrait proposer un prix cassé sur lequel la marque nippone ne pourrait s'aligner.

Selon les rumeurs, Microsoft pourrait ainsi faire l'annonce du prix de sa machine dans le courant du mois prochain. L'annonce ne se fera pas lors du Tokyo Game Show, mais sans doute quelques semaines après.

À ce petit jeu, Sony sera très certainement perdant... Si la marque venait à communiquer son tarif en premier, Microsoft s'alignera (comme l'a annoncé Phil Spencer, Microsoft aura les moyens de s'aligner sur le prix de la PS5 quoiqu'il en coute), et pourrait alors réaliser des bénéfices inattendus... Si Microsoft dégaine le premier avec un prix très bas, Sony pourrait alors ne pas s'aligner ou perdre bien plus d'argent que prévu... Les annonces devraient donc être particulièrement intéressantes.