Xbox Series X : Microsoft s'explique sur l'absence de batterie dans la manette

Microsoft a récemment levé le voile sur le nouveau contrôleur de jeu qui sera proposé avec la prochaine console Xbox Series X. Et un point en particulier fait beaucoup parler depuis : son fonctionnement repose sur des piles et non une batterie.

La marque américaine a fait un choix qui fait beaucoup jaser chez les joueurs en privilégiant les piles à la place d'une batterie, pourtant privilégiée par la concurrence y compris chez les constructeurs d'accessoires tiers.

Pas de batterie donc, mais des accus sous la forme de deux piles AA rechargeables. On pourra bien évidemment recharger ces dernières depuis la manette et son port USB-C. Les joueurs qui tiennent absolument à avoir une batterie dédiée pourront acheter le module séparément et le glisser dans le logement prévu pour les piles.

Jason Ronald, Partner director of program management dans la division Xbox a expliqué que ce choix se justifiait par rapport aux demandes des joueurs. Selon lui, il est préférable de pouvoir alterner batterie et piles (rechargeables ou non) en cours de partie si l'une des sources venait à s'épuiser en jeu. Il s'agit là d'un choix de commodité pour les joueurs qui pourront plus rapidement récupérer de l'autonomie dans leur manette en y ajoutant des piles neuves ou accus rechargés pour continuer à jouer sans fil.

Sur le principe, le choix de la double option (triple avec le câble) est judicieux, mais dans la pratique, ce qui est surtout reproché à Microsoft est de ne pas livrer directement le module batterie avec le contrôleur, car celui-ci sera évidemment facturé bien plus cher que deux simples accus.