Xbox series X : la partie audio profitera d'une accélération matérielle

Les détails se multiplient concernant les consoles de jeux vidéo de prochaine génération et c'est au tour de la Xbox Series X et de sa partie audio.

La Game Developers Conference qui se tiendra à la mi-mars devrait être l'occasion pour les développeurs et les marques d'aborder la prochaine génération de consoles de jeux, et c'est justement dans le programme de cette édition que l'on a pu repérer quelques informations sur la Xbox Series X.

Le 18 mars prochain, Robert Ridihalgh, spécialiste audio de Microsoft prendra ainsi la parole pour évoquer la spatialisation audio visant la création d'univers plus immersifs pour les joueurs.

Le résumé de la conférence nous indique ainsi qu'il sera question de découvrir comment les concepteurs audio de Borderlands 3 et Gears of War 5 ont collaboré avec Microsoft , Dolby et divers partenaires middleware pour révolutionner la spatialisation du son. On précise également "Les participants approfondiront la conception audio et la relation avec l'accélération matérielle dédiée sur les consoles Xbox nouvelle génération".

On peut donc déduire que la Xbox Series X disposera d'une accélération audio matérielle. Cela fait écho à ce que Sony prépare sur sa PlayStation 5 puisque l'on sait déjà que la puce AMD de la prochaine machine de Sony intègrera une unité dédiée à l'audio 3D.

En plus de souhaiter nous en mettre plein les yeux, Microsoft et Sony ont donc dans l'idée de nous en mettre plein les oreilles... Il sera donc temps de s'équiper en conséquence et cela pourrait déboucher sur de nouveaux partenariats avec les accessoiristes spécialisés dans le son.