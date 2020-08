Xbox Series X et PlayStation 5 : les dates de sortie en fuite ?

Le lancement de la nouvelle génération de consoles de jeux vidéo approche à grand pas, et les rumeurs se bousculent autour de la date précise de commercialisation.

Les PlayStation 5 et Xbox Series X sortiront en fin d'année, et les choses se précisent un peu plus chaque jour.

La Xbox Series X serait ainsi la première à être commercialisée : on sait ainsi selon une fuite que la garantie de la manette de la machine se terminera le 5 novembre 2021. Puisque cette durée est d'un an, la date de commercialisation de la console devrait être fixée au 5 novembre 2020.

Concernant la PlayStation 5, elle devrait pour sa part sortir le 13 novembre. C'est l'arrivée sur le marché de Yakuza : Like a Dragon et Call of Duty Black Ops Cold War qui permettent de déduire cette date.

Bien évidemment, tout cela reste à prendre avec précaution, car aucune des deux marques n'a pour le moment évoqué le lancement de sa console. On attend d'ailleurs encore des nouvelles de la Xbox Lockhart chez Microsoft...