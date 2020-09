Xbox Series X : le prix en fuite

Les dates de sortie et prix des Xbox Series X et PlayStation 5 restent en suspens et animent beaucoup la toile à quelque mois de leur commercialisation. Le prix de la machine de Microsoft pourrait toutefois avoir fuité au fil d'une promotion.

Pour le lancement des consoles de jeu vidéo nouvelle génération, divers partenariats sont prévus et des concours et autres promotions auront lieu. C'est ainsi qu'un jeu-concours américain donne des indices sur le prix de la machine.

Ahoy et Family Dollar, deux marques américaines ont ainsi publié les conditions de jeux-concours à venir pour la sortie des machines. Dans les informations légales liées au concours, on peut ainsi voir le résumé des lots ainsi que leur valeur commerciale. Chaque concours met ainsi en avant en premier lot une Xbox Series X accompagnée d'une seconde manette Xbox officielle. Sachant que le prix attendu de la manette est de 60 $ et que la valeur affichée du lot est de 560 $ on peut déduire que le prix de la console de Microsoft sera de 500 $.

En France, on devrait profiter d'une conversion au titre 1$=1€ soit un prix de 500€ tenant compte de la TVA. Les concours en question ont été lancés le 9 aout et se terminent le 31 octobre, aucune date de livraison pour la machine n'a été communiquée, mais on peut penser que Microsoft aura annoncé le prix et la date de lancement de sa machine d'ici là.