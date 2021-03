Xbox Series X : des problèmes sur certaines manettes

Il y a quelques semaines, on découvrait que les manettes DualSense de Sony présentaient un phénomène de Drift similaire à celui rencontré sur Switch. Une situation qui s'annonce complexe pour Sony d'autant qu'un recours collectif a déjà été lancé contre la marque...

Microsoft ne semble pas non plus épargnée par les soucis : on rapporte que les nouveaux contrôleurs Xbox souffrent également d'un défaut au niveau de la communication sans fil.

Certains utilisateurs rapportent ainsi le fait que l'appui sur certains boutons n'est pas forcément pris en compte, ni sur Xbox, ni sur PC. Peu importe le bouton, le bug est aléatoire et peut arriver n'importe quand. Il n'est pas systématique, dans les cas rapportés, les boutons fonctionnent bien, mais il arrive que parfois, une touche ne répond plus l'espace d'un ou plusieurs clicks, avant de redevenir fonctionnelle.

Microsoft a annoncé plancher sur le sujet, les pistes logicielle et matérielle sont exploitées et pour l'instant il est impossible de savoir quelle est la cause du problème qui reste limité à une poignée d'utilisateurs.

On se souvient que Microsoft avait déjà rencontré des soucis répétés et assez complexes de connexion sans fil avec ses manettes, y compris auprès de la plus haut de gamme de sa série Elite. Dans tous les cas, Microsoft promet un correctif rapide via un patch ou une solution de remplacement des manettes défectueuses si la réparation ne peut se faire par voie logicielle.