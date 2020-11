Xbox Series X : quelques problèmes avec les téléchargements

En marge des crash sous Call of Duty Black Ops Cold War, les utilisateurs de Xbox Series X rencontrent parfois d'autres problèmes.

L'un d'entre eux est particulièrement récurrent chez les joueurs et concerne le téléchargement des titres, ou plutôt la vitesse de téléchargement des jeux quand ils sont remisés en tâche de fond.





Comme sur les précédentes générations de machines, il est possible de jouer à la console pendant qu'un téléchargement est en cours en tâche de fond. Mais tout comme sur Xbox One, la vitesse de téléchargement en fond est alors particulièrement bridée.

Impossible de profiter à fond de sa bande passante si l'on joue à un autre titre : pour télécharger à vitesse maximale, il faut rester sur le menu de la console.

La situation est d'autant plus complexe sur Xbox Series X que la console propose aux joueurs de ne jamais fermer leurs jeux, mais plutôt de les mettre en pause pour bénéficier du Quick Resume et reprendre sa partie de façon instantanée. De fait, les joueurs voient avancer leurs téléchargements à un rythme d'escargot qui inquiète alors même que les titres deviennent de plus en plus imposants.

Dans les faits, on pourrait penser que ce bridage s'explique par la nécessité de conserver un accès assez rapide au SSD pour l'écriture des données téléchargées d'une part et la lecture des données pour le jeu en cours... Mais sur PS5, il est bel et bien possible de jouer à un titre pendant que l'on télécharge à plus de 200 MB/s en tache de fond...

Le problème pourrait donc venir du firmware de la Xbox Series X et si c'est le cas, Microsoft pourrait corriger le tir pour débrider les téléchargements en tâche de fond. Malheureusement, la marque n'a pas encore communiqué sur ce sujet précis.