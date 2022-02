Le streaming Twitch débarque dans le guide Xbox

" Streamer sur Twitch directement depuis la Xbox Series X / S ou la Xbox One est désormais possible. " Après une période de test débutée en octobre dernier avec les Insiders, Microsoft officialise l'intégration de Twitch dans l'interface du guide Xbox.

Sur Xbox Series X / S ou Xbox One, Microsoft aiguille vers l'onglet " Capturer et Partager " du guide Xbox, puis une diffusion en direct des jeux téléchargés sur la console qui nécessite d'associer le compte Twitch afin d'avoir accès aux possibilités de streaming de la plateforme.

Cette association peut se faire en scannant un QR Code avec un smartphone Android ou iOS, ou en consultant un lien affiché sur ordinateur.

Les casques et les webcams sont pris en charge. Microsoft indique qu'un utilisateur va pouvoir définir le titre du stream, gérer le volume sonore du jeu et du micro, inclure les discussions de groupe, ainsi que modifier manuellement la définition et le bitrate. Il est en outre possible de changer de jeu en pleine diffusion.

Sur la base des avis et commentaires, Microsoft assure que d'autres fonctionnalités feront ultérieurement leur apparition dans le cadre de ce retour de l'intégration directe de Twitch au niveau du tableau de bord Xbox (qui profite donc d'une mise à jour).