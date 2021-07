Si vous hésitiez encore à acquérir une console de jeu Xbox Series S parce que vous n’aviez pas le bon écran pour aller avec, cette offre est parfaite pour l’occasion surtout avec une baisse de prix cumulée avec une ODR de 200 €.

La Xbox Serie S est une version light de la dernière génération de console de Microsoft, avec un design plus compact et tout de blanc vêtue. Elle s’intègre facilement dans une maison par sa position verticale ou horizontale. Elle mesure 27,5 x 6,5 x 15,1 cm pour un poids de 1 927 grammes.

La console est portée par un AMD RDNA 2 et poussée par 8 Go de ram et 512 Go SSD. L’intégralité des jeux est donc dématérialisée. Le son est en Dolby Atmos et l’affichage en 4K cadencé à 120 Hz.

Et dans ce pack, la TV Samsung QE65Q80A est un écran avec la technologie QLED de 65" (163 cm) entouré d’un cadre de 5 mm et de 25 mm d'épaisseur. Elle est équipée de 3 ports HDMI 2.0, d’un port HDMI 2.1 et 2 ports USB.

Avec un taux de balayage à 100 Hz et d’une résolution 3 840 x 2 160 pixels, la TV Q80A de chez Samsung a une définition en 4K Ultra HD et poussé par un processeur Quantum HDR 1500.

Combiner les deux et l’immersion sera totale. Le Pack TV Samsung Q80A 65" + la console Xbox Series S est au prix réduit de 1299 au lieu de 1599 € avec l’ODR de 200 € de chez Samsung (le prix initial était de 1599 €, abaissé depuis 16h à 1499 €, moins les 200 € de l'ODR de samsung on arrive à 1299 €).



Signalons également d’autres bons plans de disponibles :

