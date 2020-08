Surprise... xCloud de Microsoft en bêta limitée sur Android

Source : The Verge

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 septembre prochain, Microsoft annonce une période de bêta limitée concernant son service de cloud gaming xCloud avec un accès à une trentaine de jeux sur appareil Android.

Cet accès avant l'heure officielle s'adresse aux utilisateurs existants de l'application Xbox Game Pass (en bêta). " Cette bêta limitée est essentielle pour offrir la meilleure expérience possible aux membres lors du lancement et ne doit pas être considérée comme indicative de l'expérience finale ", déclare un porte-parole de Microsoft.

Le lancement auquel il est fait référence est celui du 15 septembre - qui sera du reste toujours en bêta - avec l'intégration du cloud gaming dans l'offre Xbox Game Pass Ultimate et la possibilité de jouer à plus d'une centaine de jeux sur smartphone ou tablette Android depuis le cloud.

En rappelant au passage que cette intégration du cloud gaming au Xbox Game Pass Ultimate se fait sans surcoût. Parmi les jeux, il y aura des titres comme Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2.

Tout comme Facebook avec Facebook Gaming (pour la possibilité de jouer à des Instant Games) et d'autres services de cloud gaming, xCloud de Microsoft fait face au veto d'Apple dans son App Store et ainsi pour l'iPhone et l'iPad.