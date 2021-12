xCloud : Le navigateur Edge propose des graphismes plus nets

Microsoft vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui permet de profiter d'une image de meilleure qualité auprès de son service Xbox Cloud Gaming... Mais pour ce faire, il faudra obligatoirement passer par le navigateur maison : Edge.

Le geste est purement calculé et à la limite de la mesquinerie : Microsoft a ainsi mis en avant la fonctionnalité "Clarity Boost" sur le Xbox Cloud Gaming qui n'est compatible qu'avec Edge, son propre navigateur.

L'option propose de bénéficier d'une image plus nette, avec plus de détails et de précision. Pour en profite, il convient pour l'instant de disposer de la version Canary de Microsoft Edge en version 96.0.133.0 ou supérieure, puis de lancer un jeu sur le Xbox Cloud Gaming et d'accéder aux options pour voir apparaitre la ligne Clarity Boost.

Pour l'instant, on ne sait pas si d'autres navigateurs seront compatibles avec cette fonctionnalité, mais il se pourrait que Microsoft en conserve l'exclusivité pour encourager les joueurs à adopter plus largement son navigateur.