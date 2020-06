xCloud : le service de Cloud Gaming de Microsoft animé par des Xbox Series X

Le projet xCloud de Microsoft est sur les rails et la phase de test se déroule sans accrocs particuliers. Pourtant, la marque aurait déjà fait le choix de réviser ses infrastructures à la hausse très prochainement.

Le service xCloud de Microsoft propose actuellmnt de jouer sur Android à des jeux Xbox One en streaming. Le système repose sur du cloud gaming : les jeux sont lancés à distance et peuvent être transférés (en théorie) à un PC, une console portable ou de salon, un smartphone ou même un simple téléviseur connecté...

Jusqu'ici, Microsoft avait développé un parc de Xbox One S dans des serveurs pour lancer les jeux. Mais selon The Verge, Microsoft aurait déjà choisi de faire évoluer ses infrastructures.

À compter de 2021, les Xbox One S utilisés pour animer le service seront remplacées par des Xbox Series X, ce qui devrait permettre à Microsoft de lancer jusqu'à 4 instances Xbox One sur une seule machine. La capacité d'encodage du nouveau module vidéo permet d'atteindre des vitesses record et cela s'avère particulièrement intéressant dans le cadre du streaming.

Microsoft teste actuellement un client xCloud pour PC qui permettrait de streamer des jeux Xbox sur Windows 10, mais le service ne supporte pas encore le stream de jeux PC. En faisant évoluer son architecture, Microsoft pourrait plus facilement intégrer les jeux PC à son service.

La sortie officielle du service xCloud pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année, sur Android dans un premier temps. Les choses s'annoncent complexes du côté d'iOS notamment du fait des restrictions imposées par Apple.