Xe Max : Intel lance sa première carte graphique pour PC portable

Le fondeur Intel très largement connu sur le marché du processeur annonçait en 2018 se donner deux ans pour lancer sa première carte graphique dédiée pour PC. On connaissait la marque sur le terrain des circuits graphiques embarqués, mais la marque souhaitait s'orienter davantage vers les performances et les solutions dédiées.

C'est désormais chose faite puisqu'Intel a officiellement lancé la Xe Max sa première puce graphique grand public. Cette fois, il ne s'agit donc plus d'une puce embarquée au sein d'un APU, mais bel et bien d'une puce proposée aux assembleurs et qui vise à concurrencer les solutions AMD et Nvidia.

Les premiers PC portables à profiter de la puce sont l'Acer Swift 3X, l'Asus VivoBook TP470 et le Dell Inspirion Serie 7000.

La Xe Max est la première puce graphique du genre chez Intel et elle devrait se décliner rapidement dans une version destinée aux PC de bureau. Malheureusement, Intel a rappelé que sa puce ne pouvait fonctionner qu'avec les derniers processeurs Intel Tiger Lake et Core de 11e génération sur PC portable. En cause, le partage de plusieurs points communs avec le contrôleur graphique Intel Iris Xe.

Les deux puces partagent ainsi les mêmes unités graphiques, les mêmes encodeurs et décodeurs matériels, ainsi que le même module de traitement des données relatives à l'IA. Le duo de puces peut alors communiquer plus facilement et rapidement, notamment via la technologie Deep Link et les performances peuvent s'additionner, voire se multiplier.

La technologie Dynamic Power Share permet ainsi aux deux puces de se transmettre de la puissance : la régulation de la tension est gérée de façon dynamique en fonction des besoins pour faire varier les fréquences d'horloge.

L'Additive AI permet de combiner le travail des deux puces pour accélérer le traitement des informations, une solution particulièrement intéressante dans la compression, l'encodage ou les tâches impliquant une puissance brute importante.

L'Hyper Encoding permet également de profiter des 4 encodeurs matériels pour booster la vitesse d'encodage des vidéos.

Intel promet un composant particulièrement efficace et performant en jeu, mais reste assez évasif quant aux chiffres : on évoque des portables plus performants sous Xe Max que sous GeForce MX350... Et Intel rappelle qu'il ne s'agit là que de la plus "petite" de ses puces graphiques.

Il faudra voir au fil du temps comment Intel fait évoluer son duo de puces tant dans la partie CPU que sur le volet du GPU pur.