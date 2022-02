Les smartphones Xiaomi en promotion : Xiaomi 11 Lite / 11T / Note 10 et 10s / Redmi 10 / Poco M4 Pro...

Par exemple, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE profite d'une belle réduction sur le site Gshopper.

Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,55" pour une définition de 2400 x 1080 px, un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Le mobile exploite un SoC Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Le smartphone est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Au niveau de la photo, nous observons la présence d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP. Sur l'avant, le 11 Lite NE est doté d'un capteur de 16 mégapixels, parfait pour les selfies. Pour finir, il offre une charge rapide 33 W pour une batterie de 4250 mAh.

Le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128 Go est au prix de 255 € avec le code AC69420BC684, quant à la version 8+128 Go, elle est au prix de 255 € avec le code ACC95DA05478. La livraison est gratuite depuis l'Allemagne sur Gshopper.



Voici une liste de smartphones également à prix réduit sur Gshopper :



N'hésitez pas à consulter nos précédents bons plans sur notre site comme notre sélection de forfaits fibre de 2 à 8 Gb/s ou encore Bouygues Télécom qui répond à RED avec 3 forfaits mobiles à prix FOU dont un 100 Go à moins de 10 € par mois !