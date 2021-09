Xiaomi introduit un smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE

Ce n'est pas comme si la gamme de smartphones de Xiaomi manquait de références… Pour en rajouter encore un peu plus, le fabricant chinois introduit aujourd'hui un Xiaomi 11 Lite 5G NE après un Xiaomi Mi 11 Lite 5G en début d'année. Entre-temps, il a été décidé d'abandonner le fameux Mi.

NE signifie New Edition pour une nouvelle proposition axée sur le style avec de nouvelles couleurs portant des noms de Snowflake White, Bubblegum Blue et Peach Pink qui s'ajoutent à Truffle Black. Pour certaines, elles étaient déjà disponibles en version 4G.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est présenté comme le smartphone 5G de la marque le plus léger et fin à ce jour avec un poids de 158 g et une épaisseur de 6,81 mm. Cela se joue en réalité à 1 g près par rapport au Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

On comprendra donc une évolution à la marge en adéquation avec la mention NE. Le smartphone affiche sur un écran AMOLED de 6,55 pouces d'une définition FHD+ avec taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'affichage est compatible Dolby Vision et HDR10+ avec une luminosité maximale de 800 cd/m².

Pas encore d'annonce pour la France

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est équipé d'un SoC Snapdragon 778G associé avec 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. À l'arrière, le capteur photo principal est de 64 mégapixels. Il est accompagné d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels et capteur macro de 5 mégapixels. Le capteur photo à l'avant est de 20 mégapixels.

La finesse de l'appareil lui permet tout de même d'embarquer une batterie de 4250 mAh avec charge rapide 33 W. Par rapport au Xiaomi Mi 11 Lite 5G, ce sont des caractéristiques quasiment identiques, si ce n'est un Snapdragon 778G qui - étrangement - remplace un Snapdragon 780G.

Le Xiaomi Lite 5G NE est annoncé à un prix de 369 € dans une configuration 6 Go + 128 Go, et 399 € dans une configuration 8 Go + 128 Go. Xiaomi n'a toutefois pas précisé une disponibilité en France. Le très proche Xiaomi Mi 11 Lite 5G (8 Go + 128 Go) est actuellement à 349 €.