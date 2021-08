Xiaomi fait ses adieux à la marque Mi

En début de mois, Xiaomi a officialisé le lancement de son smartphone avec caméra sous la surface de l'écran et Snapdragon 888+. Il a été introduit en tant que MIX 4 et non Mi Mix 4, contrairement à ce que les fuites et rumeurs avaient laissé entendre.

Cette absence de l'appellation Mi était évidemment volontaire, mais c'est une initiative de plus grande ampleur. Xiaomi confirme son abandon global. Il sera progressif et pas seulement pour les smartphones.

" À partir du troisième trimestre 2021, la série de produits ' Mi ' de Xiaomi sera rebaptisée ' Xiaomi. ' Ce changement permettra d'unifier la présence de notre marque au niveau mondial et de combler le fossé de perception entre la marque et ses produits ", indique le fabricant chinois dans un communiqué.

Il est précisé que le changement pourra prendre un certain temps avant de prendre effet sur les tous les marchés concernés, et il s'appliquera " à notre écosystème et produits connectés. " Pour autant, le logo de la marque Mi continuera pour le moment d'orner les boutiques de Xiaomi.

Un Mi superflu

Y compris hors de Chine, la marque Xiaomi en forte progression se suffit désormais à elle-même et l'identification d'appareils avec Mi devient inutile, voire confuse. Mi avait à l'origine plusieurs significations, dont l'abréviation de Mobile Internet ou encore " mission impossible. " Selon Xiaomi, " une référence aux nombreux défis qui semblaient impossibles à relever à nos débuts. "

" Les produits Xiaomi représentent le summum de la technologie et offrent une expérience premium. Les produits Redmi (ndlr : une sous-marque de Xiaomi) apportent une grande innovation à un prix plus accessible et sont destinés à un public plus jeune ", ajoute Xiaomi.

Sinon, vous pouvez actuellement trouver de nombreuses promotions sur le site officiel de Xiaomi France qui s'appelle... mi.com !