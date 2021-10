Xiaomi 11 Lite 5G NE en promotion avec un Mi Band 6 offert, mais aussi…

Jusqu'au 10 octobre, lors de l'achat du smartphone Xiaomi 11 Lite 5G, un bracelet Mi Band 6 offert et en plus 50 € de réduction sur le smartphone ! En plus, le reste des bons plans proposés par le site Xiaomi.

Aujourd'hui, Xiaomi propose une très belle offre en proposant le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE à 320 € avec le bracelet connecté Mi Band 6 offert

Pour rappel, le smartphone propose un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Il exploite un SoC Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne accompagné du chipset graphique GPU Qualcomm Adreno 642L.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est équipé d'un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 8 et 5 MP. Pour les selfies, on observe un capteur de 16 mégapixels. Le smartphone est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Pour finir, il est alimenté par une batterie de 4250 mA compatible à la charge rapide 33 Watts offrant une autonomie de 21 h en communication.

Le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE est au prix de 320 € au lieu de 370 € avec l'ODR de 50 € et avec le bracelet connecté Mi Band 6 sur le site officiel de la marque.

Vous pouvez aussi profiter de précommander le Xiaomi 11T ou 11T Pro avec la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essential offerte.



D'autres promotions sont disponibles sur le site Xiaomi :

Smartphone

TV

Bracelet et montre connectés

Divers



D'autres bons plans sont disponibles comme RED by SFR qui propose son forfait mobile 100 Go avec un iPhone 8 gratuit à seulement 15 € par mois ou encore la montre connectée Xiaomi Mi Watch à moins de 80 €.