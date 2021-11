Xiaomi 11 Lite + Mi Band 5 : le pack smartphone et bracelet à petit prix et notre grosse sélection du jour

Aujourd'hui, nous avons droit au smartphone Xiaomi 11 Lite 5G en promotion avec le Mi Band 5 inclus.

Le mobile est doté d'un écran AMOLED de 6,55" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Le téléphone est propulsé par un SoC Snapdragon 732G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Sur l'arrière, le smartphone est équipé d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 8 et 5 MP. Pour faire des selfies, on note la présence d'un capteur de 16 mégapixels. Le smartphone supporte les connexions 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Et enfin, il est alimenté par une batterie de 4250 mAh compatible avec la charge rapide 33 Watts, qui offre une autonomie de 21 h en communication.

Sur le site Boulanger, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G 8+128 Go + Mi Band 5 est au prix réduit de 299 € au lieu de 399 € avec une livraison gratuite.





D'autres bons plans sont disponibles, voici notre sélection :

Smartphone

PC

TV

Montre connectée

Domotique



D'autres bons plans sont disponibles comme Amazon Black Friday Week avec tous les PC portables et tablettes en MEGA promotion ou encore le Black Friday avec Samsung qui lance dès aujourd'hui ses promotions sur ses smartphones, tablettes, montres...