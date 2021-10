Xiaomi 11 Lite NE : grosse chute de prix sur le smartphone 5G de Xiaomi, mais aussi d'autres produits Xiaomi

Il ne faut plus hésiter à bacsuler sur cette marque, les téléphones Xiaomi sont de qualité et la marque commence à devenir incontournable avec des prix de base compétitifs. Alors sautez sur l'occasion de prendre possession du Xiaomi 11 Lite NE 5G actuellement en promotion !

La marque Xiaomi est une sérieuse référence dans le domaine de la téléphonie mobile, le constructeur ayant obtenu le plus de parts de marché dans le monde au cours de la période mai à août 2021 avec 25,3%, se plaçant ainsi devant Samsung (24%) et Apple (9,6%). Découvrez aujourd'hui son récent smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128 Go qui est proposé en promotion.

Pour rappel, ce mobile est équipé d'un écran AMOLED de 6,55" pour une définition de 2400 x 1080 pixels avec une fréquence d'affichage de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Le téléphone dispose d'un SoC Snapdragon 778G (G pour Gaming) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

On note la présence sur l'arrière du smartphone d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et de deux autres modules de 8 et 5 MP. Pour les selfies, on constate aussi un capteur de 16 mégapixels. Le smartphone est compatible avec les connexions 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Pour finir sa batterie de 4250 mAh est compatible avec la charge rapide 33 Watts, et offre une autonomie de 21 h en communication.

Sur le site Gshopper, le récent smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128 Go est au prix exceptionnel de 349 € au lieu de 399 € avec le code F098B86EF4 avec une livraison gratuite depuis l'Espagne en quelques jours.



