Les Galaxy S20 FE, souris gamer Corsair Sabre Pro et TV Sony Bravia XR-55A80J en forte promotion

Commençons par le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 4G 128 Go qui profite d’une belle réduction sur le site de Rueducommerce. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,5" avec une définition de 2400 x 1080 px, le mobile est aussi étanche avec l'indice IP68. Le S20 FE est propulsé par un SoC Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le Samsung Galaxy S20 FE est pourvu d’un module de trois capteurs photo sur l’arrière du smartphone, avec un capteur de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Pour les autoportraits, le module photo est un capteur de 32 MP. Pour finir, on note la présence d'une batterie de 4500 mAh, le mobile profite d’une autonomie de 20 heures et il se recharge en une heure et demie.

Sur le site de Rueducommerce, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 4G 128 Go est au prix réduit de 489 € au lieu de 659 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec la souris gamer Corsair Sabre Pro Champion qui profite d'un rabais sur le site de Boulanger.

Elle possède un capteur optique avec une précision de 26 000 DPI. La souris a été conçue et testée par les professionnels de l'e-sport. De plus, elle est dotée de la technologie Slipstream Wireless pour garantir des temps de réaction ultracourts.

La Corsair Sabre Pro Champion est sans fil et donc compatible Bluetooth. Elle est équipée de 6 boutons entièrement programmables via son application Corsaire iCue. Elle affiche un profil de droitier.

Sur le site de Boulanger, la souris Corsair Sabre Pro Champion est à 50 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la TV Sony Bravia XR-55A80J qui est actuellement en promotion chez Boulanger avec 100 € de jeux offerts sur PlayStation Store.

La télévision est équipée d'une dalle OLED de 55" avec une définition de 3840 x 2160 px avec une fréquence de 100 Hz. Elle intègre des noirs parfaits, un niveau de contraste inégalé et un très large angle de vision offrant des images ultra réalistes.

On note la présence de trois ports HDMI et de deux ports USB. De plus, le téléviseur est propulsé par le processeur XR avec intelligence artificielle et cognitive. La smart TV est compatible avec la technologie Dolby Vision, Dolby Atmos et IMAX. La TV Sony Bravia XR-55A80J est idéale pour les joueurs de console comme la PlayStation 4 ou 5.

La TV Sony Bravia XR-55A80J est au prix réduit de 1590 € au lieu de 1990 € avec la livraison gratuite, mais aussi 100 € de jeux offerts à dépenser sur le Playstation Store.



D'autres bons plans sont disponibles comme le Lenovo Ideapad 3 avec 31% de réduction sur le PC portable, avec notre sélection du jour ou encore sur l'Ortur Aufero Laser 1, le graveur de pointe en promotion à moins de 200 €.