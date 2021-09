Xiaomi : la charge 120W ne dégradera pas trop la batterie dans le temps

| Source : The Verge

Accélérer la charge des appareils mobiles permet de les rendre disponibles plus rapidement sans forcément augmenter fortement la capacité de la batterie. Les capacités de charge n'ont cessé d'augmenter ces dernières années et si les grands acteurs mondiaux restent sur des puissances basses, les fabricants chinois montent en puissance jusqu'à dépasser les 100W.

Alors que le smartphone Xiaomi 11T Pro doit proposer une charge rapide 120W qui assurera une charge complète en moins de 25 minutes, la question peut se poser de la durée de vie de la batterie soumise à un tel traitement.

Rendus supposés du Xiaomi 11T Pro avec charge rapide 120W

Plus la charge est rapide, plus la batterie risque de subir des dommages et perdre en capacité rapidement.

Au site The Verge, Daniel Desjarlais, porte-parole de Xiaomi, explique que le Xiaomi 11T Pro utilisera une technologie dual cell avec une batterie composée de deux cellules utilisant chacune une partie de la puissance disponible.

Un ensemble de systèmes de sécurité vérifient différents paramètres (voltage, ampérage, température...) pour s'assurer que tout se déroule dans le cadre prévu. Sur la durée de vie de la batterie, Desjarlais indique cette dernière conserve 80% de sa capacité après 800 cycles de charge / décharge, soit environ deux années d'utilisation, ce qui reste dans les normes du marché.

Idéalement, il recommande d'utiliser un chargeur plus lent pour les charges pendant la nuit et d'utiliser le chargeur rapide en journée, de sorte que l'ensemble ne reste pas inutilement en charge rapide pendant des heures.