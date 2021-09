Xiaomi 11T et 11T Pro : des rendus et les caractéristiques avant la présentation de septembre

Le prolifique fabricant de smartphones Xiaomi a encore une série Xiaomi 11T à lancer ce mois-ci, avec des modèles qui devraient proposer d'intéressantes caractéristiques techniques.

Deux versions sont attendues, Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro, avec un design reprenant les grandes lignes de la série de référence Xiaomi Mi 11. Les deux modèles proposeront un afffichage AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et poinçon pour le capteur photo avant et un grand bloc photo rectangulaire à l'arrière.

Le site 91Mobiles fournit des rendus montrant deux gros modules et un troisième plus petit, dont l'un est un module 108 megapixels. Les deux smartphones se distingueraient par leur SoC : Dimensity (1200 ?) pour le 11T et Snapdragon 888 pour le 11T Pro, avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage.

Tous deux offriront une compatibilité 5G et la version Pro devrait profiter d'une batterie de 5000 mAh avec une charge (très) rapide de 120W.