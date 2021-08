Xiaomi Mi 11T / Mi 11T Pro : vers une charge rapide 120W

Le géant chinois Xiaomi a l'habitude de décliner sa gamme de référence en de multiples variantes. Cette habitude est conservée avec la série Mi 11 dont on attend maintenant une déclinaison Mi 11T durant le mois de septembre, comme l'avait été la série Mi 10T l'an dernier.

Selon le site GizmoChina, elle sera présentée le 23 septembre prochain et devrait compter au moins deux membres : les Xiaomi Mi 11T et Mi 11T Pro. Les premières indiscrétions évoquent un Mi 11T avec un affichage 120 Hz OLED au lieu du 144 Hz LCD de la génération précédente, un processeur MediaTek, peut-être Dimensity 1200, et un triple capteur photo avec module principal 64 megapixels.

Xiaomi Mi 10T Pro

Des informations ont également transpiré sur le Mi 11T Pro qui devrait proposer lui aussi un affichage OLED 120 Hz mais qui embarquera un SoC Snapdragon 888 et qui devrait offrir une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 120W.

Pour rappel, la gamme Mi 11 propose une charge rapide 67W et seul le Mi 10 Ultra est allé jusqu'à 120W.

Les smartphones Mi 11T et Mi 11T Pro tourneront sous Android 11 et le prix de la version Pro serait autour de 600 dollars, ce qui semble cohérent avec la grille tarifaire de la série Mi 10T.