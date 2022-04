Cinq offres de folies avec la tablette tactile Lenovo TabP11 Pro ou encore le smartphone Xiaomi 12

Voici notre top 5 de la journée avec le smartphone Xiaomi 12, le clavier Corsair K65, la caméra de sécurité Xiaomi Mi Home, la tablette tactile Lenovo Tab P11 Pro et l'aspirateur Dreame V10 Mistral Plus.

Commençons ce top 5 avec la tablette tactile Lenovo Tab P11 Pro qui profite d'une belle réduction sur AliExpress.

Elle est dotée d'un écran OLED de 11,5 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et elle est compatible HDR10 et Dolby Vision. Elle est équipée de quatre haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos. Elle intègre le SoC Snapdragon 730G de Qualcomm avec jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La batterie de 8600 mAh est accompagnée d'une charge rapide 20 W. Nous notons aussi la présence de deux capteurs photo de 8 mégapixels à l'avant, et d'un double capteur photo 13 + 5 mégapixels à l'arrière. Pour finir, elle est compatible WiFi et Bluetooth 5.0.

Sur AliExpress, la tablette tactile Lenovo Tab P11 Pro est au prix de 249 € au lieu de 399 € avec le code SDFRA098.



Continuons avec l'aspirateur-balai sans fil Dreame V10 Mistral Plus qui voit son prix chuter sur Amazon

Il est doté d'un moteur puissant et rapide avec 100 000 tours/m offrant une puissance d'aspiration de 140 AW / 22 000 Pa. Il intègre une batterie de 2500 mAh offrant 60 minutes d'utilisation en mode standard. Il est accompagné de plusieurs accessoires qui permettent de nettoyer tous types de surface. Il intègre 5 filtres qui offrent de stopper quasiment l'intégralité des particules. Pour finir, il est doté d'un réservoir à poussières de 500 ml.

L'aspirateur-balai Dreame V10 Mistral Plus est au prix exceptionnel de 187 € au lieu de 279 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant la caméra de sécurité Xiaomi Mi Home 360° à petit prix sur Amazon.

Elle est installée sur une base et capable de pivoter à 360°. Elle peut s'installer n'importe où. L'oeil de la caméra peut également s'incliner de 45° vers le haut ou le bas. Elle est dotée d'un capteur Full HD et d'un zoom numérique 16X ainsi qu'un micro. Elle dispose de capteurs infrarouges afin d'enregistrer les images dans le noir jusqu'à 9m selon Xiaomi. Elle intègre aussi une intelligence artificielle permettant de détecter les mouvements pour automatiser l'alerte de l'utilisateur en cas d'intrusion sans pour autant l'alerter si elle détecte les mouvements du chat ou du chien dans l'appartement.

Sur Amazon, la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home 360° à 30 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le smartphone Xiaomi 12 qui profite d'une belle réduction chez Rakuten.

Ce dernier intègre une dalle AMOLED de 6,28 pouces avec une définition FHD+ (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1100 cd/m². De plus, le mobile embarque le Soc Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec 8 de RAM et 256 Go de stockage.

Du côté de la photographie, le smartphone est équipé à l'avant d'un capteur 32 mégapixels. À l'arrière, le Xiaomi 12 affiche un triple capteur de 50, 13 et 5 mégapixels. Et enfin, le Xiaomi 12 possède une batterie de 4500 mAh avec charge filaire de 67 W et sans fil de 50 W.

Sur le site de Rakuten, le smartphone Xiaomi 12 8+256 Go est au prix réduit de 658 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top avec le clavier Corsair K65 qui bénéficie d'une belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il intègre des switchs Cherry MX avec des contacts dorés qui offrent une vitesse fulgurante grâce à l’actionnement mécanique de 1,2 mm. Il possède un design compact avec un espacement de touche respectable. Il possède aussi la technologie Anti-Ghosting qui mémorise vos combinaisons de touche. Ce clavier sera un compagnon idéal pour vos sessions de jeux.

Sur Cdiscount, le clavier Corsair K65 est au prix de 84 € au lieu de 219 € avec le code AFFAIRE20 et la livraison gratuite.



