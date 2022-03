Xiaomi 12 : vers une gamme de prix proche des Galaxy S22 ?

Le groupe Xiaomi a présenté en Chine sa gamme de smartphones Xiaomi 12 dès le mois de décembre 2021, quelques semaines après l'officialisation du SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Les modèles Xiaomi 12 et 12 Pro s'appuient sur la plate-forme matérielle de Qualcomm avec deux tailles d'écran AMOLED (6,28 pouces FHD+ ou 6,73 pouces QHD+) et des capteurs photo principaux de 48 et 50 megapixels.

La gamme Xiaomi 12 constitue la nouvelle référence pour la marque qui donnera sans doute plusieurs déclinaisons ultérieurement. A l'approche de la présentation officielle des versions internationales, les prix européens supposés sont en fuite.

Et il semble que Xiaomi n'ira pas vanter ses tarifs bas sur cette série. La grille tarifaire semble se calquer sur celle de la série Galaxy S22 de Samsung. Le leaker SnoopyTech évoque ainsi des prix de 849 € (8 / 128 Go) et 899 € (8 / 256 Go) pour le Xiaomi 12 et de 1099 € (12 / 128 Go) ou 1199 € (12 / 256 Go) pour le Xiaomi 12 Pro.

Pour le marché français, il faudra peut-être même compter un peu plus du fait des taxes supplémentaires. Un modèle Xiaomi 12X viendra se positionner en outre en ouverture de gamme avec des tarifs de 649 € (8 / 128 Go) et 699 € (8 / 256 Go).

Si Xiaomi peut se permettre de monter ses tarifs sous sa propre marque, c'est qu'il dispose des marques Redmi et Poco pour occuper le terrain sur les smartphones haut de gamme à prix agressif, au prix de quelques concessions sur la fiche technique.