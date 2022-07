PETIT prix sur le smartphone Xiaomi 12 accompagné de la TV Sony Bravia et d'un climatiseur

Commençons notre top avec le smartphone Xiaomi 12 qui est à prix cassé sur Boulanger.

Le mobile est doté d'une dalle AMOLED de 6,3 avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1100 cd/m². De plus, le smartphone est propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm compatible 5G avec 8 de RAM et 256 Go de stockage.

Au niveau de la photographie, le Xiaomi 12 est pourvu à l'avant d'un capteur de 32 mégapixels et a l'arrière, il est équipé d'un triple capteur de 50, 13 et 5 mégapixels. Pour finir, le Xiaomi 12 est accompagné d'une batterie de 4500 mAh avec charge filaire de 67 W et sans fil de 50 W.

Sur le site de Boulanger, le smartphone Xiaomi 12 8+256 Go est au prix réduit de 549 € au lieu de 709 € avec l'ODR de 100 € et la livraison gratuite.



Aujourd'hui, nous mettons en avant la TV SONY BRAVIA KE-65A8P qui bénéficie de 400 € de réduction sur le site d'Amazon.

Elle est dotée d'un écran OLED avec une diagonale de 65" avec une définition Ultra HD de 3840 x 2160 px et un angle de vision de 178°. Le processeur X1 Ultimate réduit les bruits présents et offre des couleurs, des contrastes et des images de qualité. De plus, elle est compatible Dolby Vision. Côté son, nous profitons d'un son qui suit l'action pour le meilleur réalisme et d'un son Surround 3D grâce à la technologie Dolby Atmos.

Côté connectiques, la TV intègre 4 ports HDMI, 3 ports USB et 1 port CI+. Les finitions de la TV sont soignées avec des pieds fins et réglables. Cette smartTV vous donne accès à plus de 5000 applications comme Netflix, Amazon Prime, Disney+.... Elle propose aussi la fonctionnalité Google Cast et l’assistant vocal Google via le micro intégré à la télécommande. Mais aussi, la fonction AirPlay2 qui permet d'afficher facilement vos photos, vidéos, films depuis votre iPhone ou iPad.

Sur Amazon, la TV SONY BRAVIA KE-65A8P est au prix de 1599 € au lieu de 1999 €.



Finissons avec le climatiseur mobile HYUNDAI 12 000 BTU qui profite d'une belle réduction sur Cdiscount.

Totalement maniable, il offre une puissance frigorifique de 12 000 BTU avec un débit d'air 400m 3/h et il est capable de déshumidifier 28 litres par jour. Vous profiterez d'un affichage LED et vous pourrez piloter à distance grâce à la télécommande. Il est conçu pour une pièce de 20 à 25 m². Pour finir, il est plutôt silencieux avec moins de 65 dB.

Sur Cdiscount, le climatiseur mobile HYUNDAI 12 000 BTU est au prix de 260 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



