Xiaomi 12S : la première gamme de smartphones avec Leica est imminente

Le partenariat entre Xiaomi et Leica va s'exprimer avec le lancement de la série Xiaomi 12S début juillet.

La photo mobile constituant l'un des points recherchés par les consommateurs, beaucoup de fabricants de smartphones font le choix de s'associer à un grand nom de la photographie pour mettre en avant les qualités de leurs appareils mobiles.

Chez Xiaomi, le choix s'est porté sur Leica avec un partenariat annoncé durant le printemps. Une première série va en profiter avec le lancement de la gamme Xiaomi 12S.

Cette dernière constitue une déclinaison des smartphones de référence Xiaomi 12 et devrait donc porter le logo Leica au dos pour signaler les optimisations réalisées. Un teaser donne la date de lancement : ce sera le 4 juillet.

Leica et Snapdragon 8+ Gen 1 / Dimensity 9000(+)

Deux modèles sont attendus : Xiaomi 12S et Xiaomi 12S Pro, avec une autre première pour la série : la version standard devrait être la première à proposer le nouveau SoC Snapdragon 8+ Gen 1 avec son coeur principal poussé à 3,2 GHz.

La variante Pro devrait pour sa part exploiter un SoC Dimensity 9000 ou Dimensity 9000+ pour se trouver à parité. Les deux smartphones devrait proposer 8 à 12 Go de RAM et 128 à 512 Go de stockage.

On attend des affichages AMOLED avec technologie LTPO 2.0 et un rafraîchissement d'écran dynamique de 120 Hz, ainsi qu'un triple capteur photo 50 megapixels à l'arrière.

Si le Xiaomi 12S restera sur une charge rapide de 67W, la version Pro proposera une charge 120W. Un modèle Xiaomi 12S Ultra pourrait aussi faire son apparition.