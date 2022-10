Le Xiaomi 12T Pro a son capteur de 200 mégapixels

Xiaomi introduit officiellement sa nouvelle série T de smartphones. Cette gamme pour la marque se positionne avec des appareils dits flasghips, mais plus abordables que les flaghips premium. Elle comprend cette année le Xiaomi 12T Pro.

Le Xiaomi 12T Pro devient le premier smartphone de Xiaomi à disposer du capteur photo Samsung Isocell HP1 de 200 mégapixels. C'est également le cas du Motorola Edge 30 Ultra qui a été le premier appareil à annoncer une telle intégration.

Un tel capteur photo utilise des pixels d'une taille de 0,64 µm et une technologie de pixel binning qui permet de regrouper 16 pixels en un seul pour donc des images détaillées de 12,5 mégapixels (pixels de 2,56 µm), ou 4 pixels en un seul pour des clichés de 50 mégapixels (pixels de 1,28 µm).

Ce module photo grand-angle avec OIS (stabilisation optique de l'image) et zoom 2x profite d'une fonctionnalité Xiaomi ProCut pour un recadrage automatique de l'image. Le Xiaomi 12T Pro peut filmer jusqu'en 8K. Le capteur photo principal est associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pas de téléobjectif, ce qui contribue à faire baisser la facture. À l'avant, c'est un capteur photo de 20 mégapixels.

Le Xiaomi 12T Pro affiche sur un écran AMOLED de 6,67 pouces et taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est compatible Dolby Vision et HDR10+. Le smartphone est équipé d'un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm (gravure 4 nm ; ARM Cortex-X2 à 3,2 GHz + 3 x ARM Cortex-A710 à 2,75 GHz + 4 x ARM Cortex-A510 à 2,0 GHz) avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il embarque une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 120 W.

Un Xiaomi 12T sans capteur de 200 mégapixels

La nouvelle gamme Xiaomi 12T est également avec un smartphone Xiaomi 12T standard à l'apparence similaire et de mêmes caractéristiques pour l'écran et la batterie. La partie photo abandonne toutefois le capteur de 200 mégapixels et reste sur le capteur photo Samsung Isocell HM6 de 108 mégapixels.

À la manœuvre pour le Xiaomi 12T, c'est un SoC Dimensity 8100-Ultra de MediaTek (gravure 5 nm ; 4 x ARM Cortex-A78 à 2,85 GHz + 4 x ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz) aussi associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Prix et disponibilité

Avec Android 12 et MIUI 13, les smartphones Xiaomi 12T et 12T Pro sont en précommande jusqu'au 13 octobre. Pour tout achat, un Redmi Pad d'une valeur de 299 € est offert. En plus de mi.com, l'offre est valable chez les opérateurs télécoms, Boulanger, Darty ou encore Fnac pour citer quelques partenaires.

Le 13 octobre, la série Xiaomi 12T sera disponible à la vente :