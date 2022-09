Motorola Edge30 Ultra : son capteur photo ouvre une nouvelle ère

Dans sa nouvelle série Edge30, composée aussi des modèles Edge30 Neo et Edge30 Fusion, le smartphone Motorola Edge30 Ultra constitue le fleuron avec une fiche technique relevée mais aussi une première mondiale.

Evoqué dès le début de l'année sous la dénomination Frontier, il repose sur une configuration constitué d'un affichage tactile AMOLED de 6,67 pouces Full HD+, support du HDR10+, avec rafraîchissement 144 Hz et s'incurvant sur les tranches avec, au sommet, une encoche pour le capteur photo avant de 60 mégapixels.

Il embarque le processeur mobile premium Snapdragon 8+ Gen 1 qui lui assurera de très solides performances en association avec une mémoire vive allant jusqu'à 12 Go (RAM LPDDR5) et un espace de stockage UFS 3.1 allant jusqu'à 512 Go.

La puce mobile comprend un modem 5G et assure une compatiilité avec les connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2, pour jouer, streamer et se divertir sans aucun ralentissement.

Notons encore la présence d'une batterie de 4610 mAh avec charge rapide TurboPower de 125W promettant une autonomie d'une journée entière en 7 minutes seulement.

Premier smartphone avec capteur 200 megapixels

Mais ce qui distingue avant tout le Motorola Edge 30 Ultra, c'est la présence pour la première fois dans l'industrie d'un capteur photo de 200 mégapixels. Le groupe Samsung avait vendu la mèche en présentant ses modules Isocell HP1 et HP3 mais il restait à attendre leur intégration dans un smartphone. C'est chose faite.

Dans la photographie mobile, la montée en mégapixels avait laissé place à une phase d'amélioration des capteurs, notamment pour les photos en basse lumière, avant de reprendre ces dernières années.

Cela a conduit à voir débarquer des capteurs de 48 à 50 mégapixels passant ensuite à 64 mégapixels pour se stabiliser enfin à 108 mégapixels. Le passage à 200 mégapixels marque donc une nouvelle étape dans cette évolution du marché.

Dans le cas présent, le module du Motorola Edge30 Ultra se compose d'un capteur 1/1,22 pouce avec une possibilité de pixel binning permettant de fusionner 16 pixels adjacents en 1 et de créer des clichés de 12 mégapixels offrant plus de luminosité, le tout avec une stabilisation OIS.

Il est aussi capable de filmer en 8K ainsi qu'en 4K HDR10+. Il est accompagné d'un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels (angle de vision de 123 degrés) qui fera aussi utilisable pour de la macro et d'un téléobjectif de 12 megapixels pour du zoom x2 et pour le mode portrait, générant un effet bokeh (flou d'arrière-plan) plus marqué.

Haut de gamme à prix contenu

Outre les haut-parleurs avec son Dolby Atmos qui en feront un smartphone de divertissement et de jeu agréable à l'oreille, le smartphone peut également afficher ses applications sur grand écran et se transformer en poste de travail improvisé avec un clavier et une souris Bluetooth grâce à une fonction de bureau externalisé.

Le Motorola Edge30 Ultra, proposé en coloris noir ou blanc, est annoncé au prix de 899 euros avec une disponibilité durant le mois de septembre 2022. Pour son lancement, Motorola propose à l'achat du smartphone un assistant vocal avec son socle de charge sous la forme du Lenovo Smart Clock 2 ainsi qu'une offre de remboursement ODR de 100 euros pour les 700 premières demandes.