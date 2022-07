Xiaomi 12T Pro : Snapdragon 8+ Gen 1 et très gros capteur photo ?

Le Xiaomi 12T Pro devrait offrir une belle fiche technique et profiter d'un lancement international.

La gamme Xiaomi 12S vient d'être dévoilée avec en particulier un Xiaomi 12S Ultra à l'impressionnant capteur Sony IMX989 de 1 pouce mais elle ne devrait pas être proposée hors de Chine.

Pour les marchés internationaux, c'est peut-être vers le Xiaomi 12T Pro qu'il faudra se tourner et qui aura lui aussi plusieurs atouts à faire valoir. Il serait ainsi le seul modèle lancé mondialement avec un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 à bord, ce qui lui fournira des performances premium.

Xiaomi 11T Pro

Capteur photo 200 megapixels chez Xiaomi ?

On trouvera sans doute aussi un grand affichage AMOLED de cinquième génération plus lumineux et avec rafraîchissement 120 Hz adaptatif.

Mais ce n'est pas tout puisque le modèle est pressenti pour embarquer un capteur photo 200 megapixels de Samsung.

Il accompagnerait ainsi le Motorola Frontier / Moto X30 Pro, attendu avec les mêmes caractéristiques, sur le second semestre et il reste à voir s'il s'agira du module HP1 ou du récent Isocell HP3 plus compact.

Enfin, la certification chinoise 3C fait apparaître que le Xiaomi 12T Pro embarquera une charge rapide 120W.