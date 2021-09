Xiaomi 3 Pro : les écouteurs TWS avec réduction de bruit adaptative et son LHDC 4.0

Xiaomi a dévoilé de nouveaux écouteurs TWS qui offriront une réduction de bruit active et une qualité sonore haut de gamme grâce à un nouveau codec Hi-Fi LHDC 4.0.

Xiaomi a présenté de nouveaux écouteurs au nom très descriptif : True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 Pro qui offriront plusieurs atouts, dont celui d'une réduction de bruit adaptative.

Ces écouteurs au format oreillette + tige promettent trois niveaux de réduction de bruit, avec une réduction isolant de l'environnement ambiant, une réduction avec sons ambiants audibles pour un usage en environnement urbain par exemple et un mode permettant d'entendre les conversations.

Xiaomi annonce une réduction du bruit environnant allant jusqu'à 40 dB, le tout avec un design plus léger et moins encombrant que la génération précédente pour plus de confort.

La réduction de bruit adaptative passe par la présence de trois micros sur les oreillettes (dont la coque est certifiée IP55) et par une puce dédiée

Ce dernier se fera aussi sentir dans la partie audio avec du son spatialisé à 360 degrés et l'utilisation du codec LHDC 4.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) promettant de l'audio Hi-Fi.

Les écouteurs TWS Xiaomi 3 Pro promettent jusqu'à 6 heures d'autonomie (sans ANC) et le boîtier de recharge assurera jusqu'à 27 heures de fonctionnement. Le prix reste modéré puisqu'ils sont annoncés au prix de 699 yuans soit environ 92 €.